〔港报财经评论〕欧美债斗烂,聚焦中资股--经济日报8月9日

欧美债斗烂, 聚焦中资股 /林瑞芬

虽说美债的债息未有即时被抽升,但美国根治国债之策空泛,美债纵短期或不被抛售,中、长期吸引力也减少,令美国政府再发债的成本压力有上升趋势,多少影响经济复苏的步伐.二来,就标普警告再有下调美债信用评级的可能性中具体提及,关注在11月国会、美国政府能否提出有效的减赤方案.关注立即执行的9,170亿美元减赤方案的执行情况.关注美国政府2012财年、2013财年政府预算赤字的变化情况和债务/GDP变化情况.因此,在可见未来,若美国选择重手减赤,虽然可能逃过降级可能,但换来是国民真的要过着节衣缩食的日子,对经济产生拖累作用.同时,欧洲重债国,如意大利及西班牙等,亦正商讨削赤以换取央行的救助行动.当前美债问题,是海啸的延伸问题,金融机构的债务由美国政府负责了之後,最终要检视其还债能力,此刻已进入海啸的核心问题关键期.由于政、经关连,继希腊早前爆发骚乱,英国伦敦亦爆发小型骚乱.至于目前美债还债能力被质疑的问题,又是前所未见.而美债会否违约,更是一个大到不能倒下的问题,故从G20、G7密会商讨对策可见,短线有憧憬会逼出维稳市场良策,令超跌後的股市有技术性反弹不为奇,但弹後走势还是系于经济,只有欧美落实执行削赤计划,先苦还有望後甜.

身处金融乱局下,中国也不能置于身外,而最大影响的是出口.此外,市场热论之前所买美债又要损手.中国内地指数昨劲挫逾3-6%不等,但不宜太过悲观.投资者追求回报讲的是相对,当欧、美经济前途未卜,中国经济增长尚有8、9%的增长,最终你估投资者会点拣?当前抛售之後,市场在低估值的中资股中,更有兴趣寻宝.事实上,中国内地出口受影响时,不能忽视中国内地推动内需市场的能力,之前就见识过推动汽车内需业的能耐.故内需股可望在今次债务危机过去後,率先反弹.

大市正在探底之中,发掘机会始终围绕中资股.从上证综合指数分析,昨报跌3.8%至2,526点,跌势有点急,但仍对後市不会跌破2008年低位1,664点有信心.就长期数浪而论,该低位已筑IV浪底,目前在筑V－2浪,不应该跌低于1,664点,2,400点左右料会喘定.(012)

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中国或成资金避风港 /余少文

中资股继续急挫,国企指数连跌五日,共跌1,426点.高盛证券踩多中资股一脚,将国指今年底目标下调至12,700点.只是欧美经济不明朗,大市仍会继续震盪,而中国经济维持9%增长并不困难,或令中国市场成为资金避风港.标普调低美国主权信贷评级,中港股市齐齐下跌,A股跌幅更超过3%,当中上证综合指数险守2,500点,而国企指数更一度跌574点,低见10,860点,幸好午後跌幅收窄,全日仅跌321点,收报11,113点,成交额降至226亿港元.近五个交易日已令国指共跌1,426点.红筹指数也不妙,全日跌107点,收报3,874点,成交额89亿港元,主要是受石油、电讯相关等股份所拖累.国指则受金融股全线下跌所累,但较上周五急跌时主板H股出现”零上升”好小小,因为仍有招金矿业(1818.HK)、灵宝黄金(3330.HK)、长城汽车(2333.HK)和联华超市(0980.HK)可以逆市上升,希望大市急跌过後,日内可以反弹,但要重拾升势,相信仍有一段颇长的路.

虽然大市走低,但维持国指愈跌愈吸引的看法,昨日亦见10,900点出现支持.按彭博盈利预测,今年预测PE为9倍,打九折也有10倍.如指数跌至10,000点,预测PE降至8.2倍,打九折有9倍.如跌至9,000点,则预测PE7.4倍,打九折计算为8.2倍.对于标普调低美国主权信贷评级的影响,不知道仍有两个国际评级机构维持美国最高评级下,是否也会增加美国发债成本,即使是增加成本又如何.又不是将美国列入B级或垃圾级别,加上市场一早预期有评级机构会调低美国评级,只是估不到是标普而已,故并不太过担心.当然,美国债务危机及欧洲经济情况前景不明朗,上周已指出环球金融市场仍有一段时间动盪,短期即使有反弹,相信调整仍未结束,持货投资者如不肯走,则要有耐性等待机会.只是高盛昨日一份报告,将中国今年GDP轻微下调0.1%至9.3%,但维持明年9.2%预测,并将明年9月国指目标价定为15,700点,惟将今年底目标价由14,500点大幅降至12,700点.

一直认为危中有机,尤其欧美经济出现问题,最快也要数年时间解决,反而一些新兴市场相对稳定,尤其是祖国.认为中国内地GDP维持9%并不困难,而环球资金如要寻找目标,相信包括中资股、A股等会是一个不俗的选择,故中国市场或可成为资金避风港,届时国指反弹至14,000点也不出奇.(010)