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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:36 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌逾6%,受美国股市暴跌拖累

路透香港8月9日电---香港股市周二开盘跌至临近2010年5月低位,跌破多道支撑位,金融类股领跌,受美国股市周一暴跌录得2008年12月迄今单日最差表现之累.

恒生指数.HSI开盘大跌6.25%,报19,209.7点.恒生国企指数.HSCE重挫6.45%,报10,315.35点.(完)

--编译 洪曦;审校 沈以文

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