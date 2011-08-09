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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 11:59 BJT

〔离岸人民币〕美元NDF转跌为升,因海外市场的避险资金流向美元

路透香港8月9日电---美元/人民币NDF报价CNYNDFOR=周二止跌回升,美元在动荡时期的避险功能再度显灵.交易员指出,避险需求纷纷涌入美元,未来一段时间该流向的趋势都难以改变.

受此影响,NDF市场的报价走升.其中一年期CNY1YNDFOR=最高报价曾到6.4170元,较昨日最末一笔6.3770要高出400个点子. 今日美元/人民币的中间价报6.4335元.

美元/港币HKD=的即期价格也较坚挺,目前报价为7.8101/11,日高7.8110则为三年来的新高.显示资本高度自由的香港,正有资金流出.

"美元的避险功能又出现了."香港经纪市场上的一名交易员称,"港币在内的亚洲货币普遍都在跌,肯定是有资金在流出香港了."

金管局周二在金融市场开盘前,发布消息称,已留意到欧美股市昨日大幅下调,预期今日本港股市亦会相当波动.而香港市场一直运作畅顺有序,而银行体系稳健、资金十分充裕.香港市场绝对有能力应付市场波动.

"若市场避险情绪升温,可能会有资金从香港流出,这情况属正常."金管局在声明中称.

周二,香港股市继续大跌,目前报19,339.39点,跌幅超过5.62%.

亚洲市场上,美元兑各主要货币普遍上涨.其中澳元兑美元AUD=D4跌破平价,为3月以来首次;日圆/美元JPY=则跌至77.20;欧元/美元EUR则跌至1.4230附近.(完)

--记者 毕晓雯; 审校 黄凯

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