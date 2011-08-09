〔离岸人民币〕美元NDF转跌为升,因海外市场的避险资金流向美元

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港8月9日电---美元/人民币NDF报价CNYNDFOR=周二止跌回升,美元在动荡时期的避险功能再度显灵.交易员指出,避险需求纷纷涌入美元,未来一段时间该流向的趋势都难以改变.
受此影响,NDF市场的报价走升.其中一年期CNY1YNDFOR=最高报价曾到6.4170元,较昨日最末一笔6.3770要高出400个点子. 今日美元/人民币的中间价报6.4335元.
美元/港币HKD=的即期价格也较坚挺,目前报价为7.8101/11,日高7.8110则为三年来的新高.显示资本高度自由的香港,正有资金流出.
"美元的避险功能又出现了."香港经纪市场上的一名交易员称,"港币在内的亚洲货币普遍都在跌,肯定是有资金在流出香港了."
金管局周二在金融市场开盘前,发布消息称,已留意到欧美股市昨日大幅下调,预期今日本港股市亦会相当波动.而香港市场一直运作畅顺有序,而银行体系稳健、资金十分充裕.香港市场绝对有能力应付市场波动.
"若市场避险情绪升温,可能会有资金从香港流出,这情况属正常."金管局在声明中称.
周二,香港股市继续大跌,目前报19,339.39点,跌幅超过5.62%.
亚洲市场上,美元兑各主要货币普遍上涨.其中澳元兑美元AUD=D4跌破平价,为3月以来首次;日圆/美元JPY=则跌至77.20;欧元/美元EUR则跌至1.4230附近.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 黄凯
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。