〔香港房地产〕政府以底价售出九肚山住宅地,远逊市场预期(更新版)

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
(新增细节、分析师评论及背景)
* 九肚山土地以55亿港元底价成交,远逊预期
* 买家为嘉里、信置及万泰所组财团
* 料未来地价或向下
记者 梁慧仪
路透香港8月9日电---股市风雨飘摇,香港政府周二的土地拍卖气氛亦遇冷锋.由嘉里建设(0683.HK)联手信和置业(0083.HK)和万泰,以底价55亿港元投得新界沙田九肚山住宅土地,成交价远逊市场预期.
这亦为自去年5月後,政府在拍卖场上第二次以底价售出土地.
"(卖地成绩)有少少意外,原来市场对这幅土地比较乐观."瑞信房地产分析师梁启棠说.
但他同时指出,"但这结果对发展商来说是正面的,因为反映政府接受以较低的地价出售土地,意味着未来的地价会下调."
土地收入是香港政府的主要财政收入来源,而港府过去一直奉行的高地价政策,也被指推高了楼价.
是次为政府本财政年度的第四次卖地,拍卖官开出55亿港元的底价良久没有发展商承价,其後在拍卖官警告会收回土地後,嘉里建设代表才举牌承价,但之後再没另一发展商承接第二口价,拍卖官一锤定音,由持18号牌的嘉里代表财团拿下该幅土地,远低于路透此前综合七名分析师及测量师预估的平均值80.8亿港元.
受欧美债务危机拖累,港股近日大幅波动,连续六个交易日下跌.卖地前恒生指数.HSI早盘再崩盘式大挫6.01%.个别测量师随即调低成交价预测.其中韦坚信测量师行将预测由8月初所订的72.4亿港元,调降至66.81亿港元,降幅达7.72%.
"今日的市场变化使得我们有适当的投资机会,我们很高兴能投得这幅土地."嘉里建设执行董事何述勤在拍卖後联同财团代表会见记者.
"我们相信,(市场)经过暂时的调整後,会再次上升."他说.
信和置业主席黄志祥表示,成交价合理.
嘉里、信置和万泰对此幅土地的持股比例为4:4:2.
**料对楼市影响不大**
明富环球大中华房地产研究部主管颜伟洪表示,相信九肚山土地的成交价低于预期,不会对楼市有太大的影响.
"楼市表现受经济、利率及供应等长期因素所影响,而这些因素目前看来没有太大改变."他说.
此外,分析师指出,由于政府限制这土地须至少兴建970个单位,加上未来仍有不少的政府土地推出拍卖或招标,令到发展商态度较为审慎.
九肚山土地的地盘面积约2.3万平方米,最高楼面面积为9.6万平方米(约103.14万平方尺).以成交价计相当于每平方尺楼面地价为5,333港元.
今年以来香港的住宅楼价累计上涨12%,并超越了1997年的高峰水平.但政府6月份再出猛招,进一步收紧住宅按揭,落实增加土地供应,于7-9月推出能提供6,000个住宅单位的土地,较首季大增一倍.
其後,特区政府并"放风",指行政长官曾荫权将于10月份的施政报告中,公布包括复建居者有其屋在内的资助房屋政策,加深了市场对政府打压楼市的忧虑,加上近日股市大幅波动,冷却楼市气氛,交投明显减少,且亦开始出现业主愿意减价出售物业的情况.(完)
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--审校 林高丽
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