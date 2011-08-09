〔香港个股〕汇丰控股称正在商讨可能出售美国的信用卡业务及零售业务

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港8月9日电---欧洲最大银行汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二称,正就有关可能出售其于美国的信用卡业务及零售业务进行商讨,惟现阶段尚未达成任何引致进行任何交易的决定.
汇丰的声明乃针对最近有媒体就有关该行可能出售其于美国的卡业务及零售业务(相关业务)作出惴测性报导.
汇丰H股早盘盘中跌7.75%,报66.05港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。