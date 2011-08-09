〔香港个股〕汇丰控股称正在商讨可能出售美国的信用卡业务及零售业务

路透香港8月9日电---欧洲最大银行汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二称,正就有关可能出售其于美国的信用卡业务及零售业务进行商讨,惟现阶段尚未达成任何引致进行任何交易的决定.

汇丰的声明乃针对最近有媒体就有关该行可能出售其于美国的卡业务及零售业务(相关业务)作出惴测性报导.

汇丰H股早盘盘中跌7.75%,报66.05港元.(完)

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