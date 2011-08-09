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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 07:55 BJT

〔表格〕中国紫金矿业中期净利为31.5亿元人民币,按年增近25%

路透香港8月10日电---中国紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)公布,按中国会计准则,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.144 0.116

净利 3,149.35 2,522.18

营业额 15,852 13,460

注:紫金矿业为中国主要的金矿业者,业务涉及开采、生产、冶炼与在中国销售黄金与其它矿业资源.(完)

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--记者 梁慧仪/陈敏; 审校 张喜良

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