〔表格〕中国紫金矿业中期净利为31.5亿元人民币,按年增近25%

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透香港8月10日电---中国紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)公布,按中国会计准则,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 0.144 0.116
净利 3,149.35 2,522.18
营业额 15,852 13,460
注:紫金矿业为中国主要的金矿业者,业务涉及开采、生产、冶炼与在中国销售黄金与其它矿业资源.(完)
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--记者 梁慧仪/陈敏; 审校 张喜良
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
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