〔表格〕中国紫金矿业中期净利为31.5亿元人民币,按年增近25%

路透香港8月10日电---中国紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)公布,按中国会计准则,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

注:紫金矿业为中国主要的金矿业者,业务涉及开采、生产、冶炼与在中国销售黄金与其它矿业资源.(完)