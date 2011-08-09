〔香港个股〕汇丰控股正商讨出售美国的卡业务,惟尚未达成交易(更新版)

(新增细节和背景)

* 正就可能出售美国的卡业务及零售业务进行商讨

* 现阶段尚未达成任何交易

* 汇丰早盘盘中曾跌9%,低探两年低位

记者 雷美珍

路透香港8月9日电---欧洲最大银行汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二称,正就有关可能出售其于美国的信用卡业务及零售业务进行商讨,惟现阶段尚未达成任何引致进行任何交易的决定.

汇丰的声明乃针对最近有媒体就有关该行可能出售其于美国的卡业务及零售业务(相关业务)作出惴测性报导.

稍早美国华尔街日报的报导指,Capital One Financial Corp(COF.N)正就收购汇丰的美国信用卡业务进行深入磋商.

正在积极重整零售银行和财富管理业务的汇丰,其行政总裁欧智华今年5月制定了35亿美元的成本削减计划,拟裁撤零售银行分支并出售资产逾300亿美元的美国信用卡部门.

该行此前把表现不佳的美国分支网络砍去近一半,以约10亿美元的价格将其中195家分支出售给First Niagara Financial GroupFNFG.O,同时关闭另外13家.这笔全现金出售交易涵盖了汇控约470家美国分支中的逾40%.[ID:nCN1865845]

消息人士此前透露,汇丰还有意出售旗下的美国信用卡业务,後者资产规模超过300亿美元,此举将回笼资金.Capital One Financial Corp和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)是潜在买家.另一竞购方可能是巴克莱(BARC.L).

汇丰H股周二早盘盘中曾跌9%,低探65.1港元的两年低位;香港时间11:33,该股跌7.61%,报66.15港元.大市恒生指数.HSI跌6.08%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)