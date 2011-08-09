〔香港个股〕安踏明年首季订货成长15%,花旗下调目标价至16.1港元

路透香港8月9日电---中国体育用品商--安踏体育(2020.HK)明年第一季订货会按年增长15%.分析师表示,此较2011年的逾20%减少,反映出内地体育用品行业前景谨慎,花旗小幅下调安踏目标价至16.1港元.

继昨日公布上半年净利成长约22%,安踏昨日晚间发布新闻稿公布订货数字并表示,女性运动用品以及中国奥会授权产品在此次订货会获得正面回响.公司将致力于分散产品结构,以提供更多样化的商品符合市场需求.

分析师表示,安踏上半年业绩相当稳健,但在行业进行整合之际,安踏销售及毛利料会承压.

花旗在报告中写道,"近期行业情况让我们对销售及毛利采取更为保守的看法,因此下调2013年盈利预估6-9%,目标价由18港元下调至16.1港元."

不过,花旗表示,虽然内地体育用品行业整合期间将较预期长,但相信安踏仍能稳步成为行业的领导者.

本地时间上午11:22时,安踏大跌9.55%至9.96港元,跟随港股恒生指数.HSI暴挫6.61%的走势;至昨日收盘,安踏一个月来下跌19.11%.

安踏昨日公布公布2011年6月30日为止六个月净利为9.27亿元人民币,较上年同期增长约22%;中期每股基本盈利0.37元人民币,上年同期为0.305元.该公司主席兼首席执行官丁世忠预估,明年行业料仍可"双位数"成长.[ID:nCH0072231]

李宁与拥有Kappa品牌的中国动向(3818.HK)上月初陆续发布获利预警,称为了消化库存,公司让分销商减少订货并回购存货,将令盈利大幅缩水.[ID:nCH0067813]在此之後,投行纷纷调降这两公司的目标价或评级,并对整体体育用品行业看法谨慎.(完)

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