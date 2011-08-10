〔港股业绩〕澳博控股中期净利按年增70%至26.7亿港元,低于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月10日电---澳门最大赌场业者--澳门博彩控股(0880.HK)周三公布,今年6月30日止中期净利为26.7亿港元,按年增长70.1%,此低于市场预期的30亿港元.
按此计算,澳博第二季净利为12.6亿港元,亦低于市场预估的16亿港元.
澳博表示,上半年博彩收益较上年同期增长41.5%至375亿港元,为连续第十个季度录得增长.
该公司上半年的经调整EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为34.91亿港元,按年增长56.4%.
在内地赌客大力支持下,澳门已超越美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.澳门政府本月初公布,当地7月份博彩业收入为242亿澳门元,较上年同期的163亿增加48.4%.[ID:nCH0070939](完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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