〔港股业绩〕澳博控股中期净利按年增70%至26.7亿港元,低于市场预期

路透香港8月10日电---澳门最大赌场业者--澳门博彩控股(0880.HK)周三公布,今年6月30日止中期净利为26.7亿港元,按年增长70.1%,此低于市场预期的30亿港元.

按此计算,澳博第二季净利为12.6亿港元,亦低于市场预估的16亿港元.

澳博表示,上半年博彩收益较上年同期增长41.5%至375亿港元,为连续第十个季度录得增长.

该公司上半年的经调整EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为34.91亿港元,按年增长56.4%.

在内地赌客大力支持下,澳门已超越美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.澳门政府本月初公布,当地7月份博彩业收入为242亿澳门元,较上年同期的163亿增加48.4%.[ID:nCH0070939](完)

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