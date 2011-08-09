〔投行观点〕港元借贷利率面临升压,将影响银行及地产股表现--瑞银

路透香港8月9日电---投行瑞银的报告称,预期美元利率持续低企在接近零的水平,惟港元借贷利率有上升压力,并将限制地产股表现,同时对银行股持审慎看法.

报告指出,预期美元兑港元基本利率至明年仍将保持在接近零的水平,但宏观环境的不确定性、政策压力以及温和的港元存款增长,将会继续推高香港银行的贷款息差/存款利率,同时贷款增长趋缓.

"宏观的不确定性以及下滑风险增加,而香港银行估值并不便宜,故瑞银对银行股仍持审慎看法."该行分析师Grant Chum在报告中并称,虽然贷款利率上升对银行息差扩阔有正面作用,惟该行预期贷款增长趋缓,而存款成本向上,美息短期持续压力,对银行均为负面.

至于地产股,因香港息口有上升压力,而限制了股价表现.报告称,因港元与美元挂钩的关系,美国息口低企对香港资产价格有正面作用,惟外围环境转弱而政策层对银行的资产质量以及贷款比率有更严格的限制,令港元借贷利率可能继续向上.

美国评级被下调,加上经济数据显示美国经济停滞,欧洲主权债务危机进一步恶化,投资者抛售较高风险资产,引发全球市场挫跌,亚洲股市周二普遍暴跌.[ID:nCN1886321]

另一方面,市场等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二会议上就近期事件及经济环境发表评论.

瑞银认为,即使美国推出新一轮量化宽松政策(即QE3),也难以引发香港市场资金大举流走或流入,或者对香港的货币基础造成影响.

瑞银建议投资者继续持有长江基建(1038.HK)、中电控股(0002.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、金沙中国(1928.HK)及友邦保险(1299.HK)等今年以来股价升幅显着的强势股,因预期这些股份会继续获调升盈利预测.

按现价计,今年以来长江基建累计升24%;新濠博亚升、金少中国和友邦保险分别升66%、33%及18%.(完)