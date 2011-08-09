〔离岸人民币〕贷款增长料可持续,因企业规避外汇风险需求大--星展银行

路透香港8月9日电---在香港离岸人民币存款增长放缓之际,人民币贷款却开始发力显着增长.星展银行(DBSM.SI)预计,由于企业规避外汇风险的需求,贷款市场将会维持快速增长的趋势.

该行香港财资市场业务总监梁德立指出,其客户中很多都是在国内有投资或者业务的企业,他们对人民币贷款的需求相当大,因为不希望承受外汇风险,企业客户倾向于借到与其收入相匹配的货币.

他表示,虽然人民币仍处于升值通道中,但企业不是外汇方面的专家,没有那麽多时间来研究,他们未必能承受货币错配的风险,所以希望借入人民币来对冲风险.

"我很难肯定人民币存款是否可以像之前增长得那麽快,但我非常肯定的是贷款方面的增长是持续的."他称.

香港金管局总裁陈德霖此前表示,人民币银行贷款的业务虽然起步较慢,但在这半年来也开始逐步开展.银行向客户提供人民币贷款的馀额,由今年初少于20亿元人民币,增加了五倍至6月底的110亿元.

该行并指出,目前离岸人民币市场上即期与远期可交收人民币日均成交量达到65亿元人民币,不可交收远期及掉期合约日均成交量为15亿美元,人民币期权日均成交量为60亿元人民币.在上述三个市场,星展所占市场份额分别为15-20%、10%和10-15%.

该行财资市场部投资主管郭振华在同一场合预计,NDF(海外无本金交割远期)市场的成交量年内不会有太大变化,而CNH(离岸人民币)可能还会有20-25%的增长.

他并指出,相信美元未来的走势会比较淡,人民币/美元的升值步伐不会变,即年内升值5%至6.3水平.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二午盘报6.4360元.(完)