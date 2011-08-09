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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:17 BJT

〔香港股市〕恒生指数午盘跌幅收窄至逾3%,此前曾大挫逾7%

路透香港8月9日电---香港股市周二午盘跌幅收窄至逾3%.今日稍早曾跌逾7%,一度临近2010年5月低位,受美国股市周一暴跌所累.

香港时间14:08,恒生指数.HSI报19,862.09,跌3.07%.今日最低曾探至18,868.11点.

恒指今日开盘大跌6.25%,报19,209.7点.恒生国企指数.HSCE重挫6.45%,报10,315.35点.(完)

--记者 黄运涛; 审校 林高丽

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