〔香港热股〕中国海外午盘由跌转升2%,此前公布中期业绩优于预期

路透香港8月9日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二午盘由跌转升逾2%,此前公布的中期核心净利优于市场预期.

中国海外午盘初段最高曾倒升2.07%,至16.76港元的盘中高位.香港时间13:37涨1.46%.大盘恒生指数.HSI跌近4%.

该公司早盘收市後公布,上半年扣除投资物业重估收益後的核心利润为58.2亿港元,按年大增50.5%,优于路透综合三名分析师平均预测的51亿港元.同时,公司又增加派息,中期息每股0.13港元,去年同期为0.1港元. [IDnCH0072135] (完)