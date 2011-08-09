〔香港热股〕中国海外午盘由跌转升2%,此前公布中期业绩优于预期

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透香港8月9日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二午盘由跌转升逾2%,此前公布的中期核心净利优于市场预期.
中国海外午盘初段最高曾倒升2.07%,至16.76港元的盘中高位.香港时间13:37涨1.46%.大盘恒生指数.HSI跌近4%.
该公司早盘收市後公布,上半年扣除投资物业重估收益後的核心利润为58.2亿港元,按年大增50.5%,优于路透综合三名分析师平均预测的51亿港元.同时,公司又增加派息,中期息每股0.13港元,去年同期为0.1港元. [IDnCH0072135] (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。