〔香港个股〕中国海外发展称下半年考虑在海外市场融资

路透香港8月9日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二表示,今年下半年公司将会考虑在海外市场筹资.

"下半年要作一些融资的安排,这已经在计划之中,...如果融资肯定是在境外融资."该公司主席孔庆平在记者会上表示.

中国海外发展并称,明年销售额有可能超过1,000亿港元.

该公司早盘收市後公布,上半年扣除投资物业重估收益後的核心利润为58.2亿港元,按年大增50.5%,优于路透综合三名分析师平均预测的51亿港元.同时,公司又增加派息,中期息每股0.13港元,去年同期为0.1港元. [IDnCH0072135](完)

浏览中国海外发展其他新闻,请点选[0688.HK-CMN]