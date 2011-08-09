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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收低5.66%,为2008年金融危机以来最大单日跌幅

路透香港8月9日电---香港股市周二录得2008年金融危机爆发以来最大单日跌幅.在美联储(FED)政策会议召开前,指标股指在空头回补带动下缩减早前跌幅.

恒生指数.HSI大幅收低5.66%,报19,330.7点.恒生国企指数.HSCE收低6.19%,报10,426.07点.

中国内地股市沪综指.SSEC收报2,526.070点,微跌0.747点或0.03%,盘间一度触及2,437.681低位.昨日该股指收挫至逾一年来新低.(完)

--编译 白云;审校 田建华

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