〔香港股市〕恒生指数收低5.66%,为2008年金融危机以来最大单日跌幅

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透香港8月9日电---香港股市周二录得2008年金融危机爆发以来最大单日跌幅.在美联储(FED)政策会议召开前,指标股指在空头回补带动下缩减早前跌幅.
恒生指数.HSI大幅收低5.66%,报19,330.7点.恒生国企指数.HSCE收低6.19%,报10,426.07点.
中国内地股市沪综指.SSEC收报2,526.070点,微跌0.747点或0.03%,盘间一度触及2,437.681低位.昨日该股指收挫至逾一年来新低.(完)
--编译 白云;审校 田建华
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。