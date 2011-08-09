〔香港个股〕富力地产料上半年净利大幅增加,因交付面积及毛利增加

路透香港8月9日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周二表示,预期上半年净利将大幅增加,因期内交付的面积及毛利上升所致.

公司的声明称,由于上半年向买家交付的总建筑楼面面积增加及交付物业的毛利上升,料中期净利将大幅增加.但没有提及增加的幅度.