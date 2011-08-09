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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:25 BJT

〔香港个股〕富力地产料上半年净利大幅增加,因交付面积及毛利增加

路透香港8月9日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周二表示,预期上半年净利将大幅增加,因期内交付的面积及毛利上升所致.

公司的声明称,由于上半年向买家交付的总建筑楼面面积增加及交付物业的毛利上升,料中期净利将大幅增加.但没有提及增加的幅度.

富力地产去年的中期净利为7亿元人民币.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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