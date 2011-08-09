〔香港个股〕富力地产料上半年净利大幅增加,因交付面积及毛利增加

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透香港8月9日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周二表示,预期上半年净利将大幅增加,因期内交付的面积及毛利上升所致.
公司的声明称,由于上半年向买家交付的总建筑楼面面积增加及交付物业的毛利上升,料中期净利将大幅增加.但没有提及增加的幅度.
富力地产去年的中期净利为7亿元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。