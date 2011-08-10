〔港股业绩〕中国电力中期净利升51%胜预期,受电价上调及发电量增加带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月10日电---中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)周三称,今年上半年净利按年增长51%,远高于市场预期,主要受电价上调以及发电量增加带动.
中国电力的公告显示,上半年的净利为4.12亿元人民币,高于去年同期的2.73亿元,以及汤森路透综合三名分析师预测的3.05亿元.
业绩公布前,该股早盘收高2.96%,报1.74港元;惟落後于大市恒生指数.HSI3.27%升幅.
该公司主席李小琳在一份声明中表示,净利增加主要由于电价上调以及发电量增加,抵销了燃料成本上涨影响.
稍早其竞争对手华能国际(0902.HK)(600011.SS)公布,今年上半年净利同比下跌41%,受累于燃料成本上涨.华能国际的火电比例较高,故较受煤炭成本上涨影响.
花旗今早的报告称,虽然华能国际中期净利优于市场预期,但主要是电价调整带来一次性的4亿元人民币收益所带动;考虑到煤炭和行政等成本趋升,该行降低华能的盈利预测,目标价由5.2港元降至4.5港元.
中国此前小幅上调15个省市非居民电价,以缓解部分地区电力供应紧张.[ID:nCN1071166]
中国电力表示,上半年的电价调整及追溯调整电费收入的影响,火电的平均售价上升6%,令盈利增多5.2亿元人民币.加上旗下电厂售电价按年升8.73%,抵销了燃料成本上涨18%的影响.
期内火电发电厂的平均单位燃料成本为每兆瓦时252.26元人民币,同比升7.28%,导致净利润减少3.89亿元人民币.
中国电力母公司为中国五大电力集团之一的中国电力投资集团.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。