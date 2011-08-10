〔港股业绩〕中国电力中期净利升51%胜预期,受电价上调及发电量增加带动

路透香港8月10日电---中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)周三称,今年上半年净利按年增长51%,远高于市场预期,主要受电价上调以及发电量增加带动.

中国电力的公告显示,上半年的净利为4.12亿元人民币,高于去年同期的2.73亿元,以及汤森路透综合三名分析师预测的3.05亿元.

业绩公布前,该股早盘收高2.96%,报1.74港元;惟落後于大市恒生指数.HSI3.27%升幅.

该公司主席李小琳在一份声明中表示,净利增加主要由于电价上调以及发电量增加,抵销了燃料成本上涨影响.

稍早其竞争对手华能国际(0902.HK)(600011.SS)公布,今年上半年净利同比下跌41%,受累于燃料成本上涨.华能国际的火电比例较高,故较受煤炭成本上涨影响.

花旗今早的报告称,虽然华能国际中期净利优于市场预期,但主要是电价调整带来一次性的4亿元人民币收益所带动;考虑到煤炭和行政等成本趋升,该行降低华能的盈利预测,目标价由5.2港元降至4.5港元.

中国此前小幅上调15个省市非居民电价,以缓解部分地区电力供应紧张.[ID:nCN1071166]

中国电力表示,上半年的电价调整及追溯调整电费收入的影响,火电的平均售价上升6%,令盈利增多5.2亿元人民币.加上旗下电厂售电价按年升8.73%,抵销了燃料成本上涨18%的影响.

期内火电发电厂的平均单位燃料成本为每兆瓦时252.26元人民币,同比升7.28%,导致净利润减少3.89亿元人民币.

中国电力母公司为中国五大电力集团之一的中国电力投资集团.(完)