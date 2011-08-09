〔离岸人民币〕交银香港预计国债需求热烈,因香港人民币存款明显增加

路透香港8月9日电---中国财政部本周在香港启动其200亿元人民币国债发行,负责机构投资者部分发行及交存代理的交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行高层周二称,相信投资者需求会比较热烈,因香港人民币存款在过去一年有明显增加,而投资者对点心债市场的认识有所加深.

香港银行体系的人民币存款在今年头6个月继续有较快的增长,由年初的3,150亿元上升76%至6月底的5,500亿元.当中,企业人民币存款增加了约2,000亿元至6月底的逾3,900亿元,占人民币存款总额的71%.

"香港人民币国债市场的发展长远来看潜力很大.随着流动性的不断改善,会吸引到更多投资者.我相信这次国债的需求应该会比较热烈."交银香港首席执行官寿福钢在国债发行简报会上称.

他并解释,是次发行继续采用竞价招标发行的方式,在很大程度上减少了投标者的配置风险,投标利率较低者优先中标有利于增加投标者的积极性.竞价投标机制能有效及更准确地协助市场发现人民币国债的投资价值及合理价格,完善人民币利率曲线.

财政部此次人民币国债发行规模200亿元,分为五个期限.其中3年、5年、7年和10年期国债总计150亿元面向机构投资者发行,2年期国债50亿元面向个人投资者发行.

"这次发行新增了七年期品种,可以满足不同机构投资者的需求.不同年期的债券序列令收益率曲线更加完整,可以说十年期以下的品种通过这次发行已经基本形成了收益率曲线."他称.

而对于美国长期信用评级被标普下调的影响,寿福钢表示,香港的人民币产品使得投资者在投资工具上多了一些选择.不过,目前美元仍是主要的储备货币,美国国债也还是投资者主要的投资工具.

香港金管局的CMU债券投标平台将在8月17日上午9-10点开放给CMU成员进行投标;上午11:30,中标者的结算账户将通过银行人民币即时支付系统被扣除有关款额.(完)