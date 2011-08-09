〔香港个股〕中国海外发展称明年销售目标可望增至1,000亿港元(更新版)

* 中国海外上半年核心利润增约50%,超越预期

* 预计达到全年约800亿港元销售目标无悬念

* 明年销售可达1,000亿港元

路透香港8月9日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二公布上半年核心利润大幅增长约50%,超越分析师预期.这是因为该公司分散其物业销售至其他非一线城市,减轻了政府宏观调控措施的冲击.

尽管宏观调控尚无退场迹象,中国海外主席孔庆平在业绩记者会上表示,今年1-7月已完成全年销售目标的75%,全年约800亿港元的销售目标达标应无悬念,明年甚至可达到1,000亿港元.

上海申银万国证券房地产高级分析师李虹称,"投资者在有选择的情况下,大家会比较注重品牌.而且中国海外价格确实是比较灵活的....他并不是完全在高端的市场."

中国海外早盘收市後公布,上半年扣除投资物业重估收益後的核心利润为58.2亿港元,按年大增50.5%,优于路透综合三名分析师平均预测的51亿港元.同时,公司又增加派息,中期息每股0.13港元,去年同期为0.1港元. [ID:nCH0072135]

孔庆平还指出,下半年有融资计划,将视销售情况以及现金回流,适时在境外市场进行.

受到利好业绩支持,中国海外收盘跌幅缩减至3.05%,收在15.92港元,当日最多跌至15.14港元;此跌幅小于大盘恒生指数.HSI5.66%的跌幅.

**全年达标无悬念**

孔庆平提到,公司全年销售目标为630万平方米,换算成金额约为800亿港元,至7月已完成约600亿港元,"能不能完成(全年目标),你自己去看."

"公司手上有足够的资源来达到销售目标."他说.

他并表示,公司成长目标是利润每年增长20%,按照这个速度,明年销售目标达到1,000亿港元是有可能的.

然而,在政府的宏观调控下,孔庆平在业绩声明中指出,预计房地产政策调控将会持续,进一步加快市场的整合,因此集团亦不会盲目乐观.

"此措施是针对通胀而来的,在通胀明显改变之前,宏观经济政策不会有太明显变化.我们会用偏于保守的态度去面对市场."他说.

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