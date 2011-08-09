〔中港个股〕中国远洋预计上半年将录得亏损,因燃油价格高企

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透香港8月9日电----中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)周二发布盈利预警称,2011年6月底的上半年将录得亏损,主要是因为国际航运市场低迷以及燃油价格长期处于高位所致.
中国远洋是在联交所发布上述公告.该公司今年首季即宣告转盈为亏,净亏损为5.03亿元人民币,每股亏损0.05元,因运力供应过剩拖累运费下滑.[ID:nCH0107538]
中国远洋去年中期扭亏,净赚了34.5亿元人民币.[ID:nCH0078074]
公司H股今日收在4.14港元,大跌5.26%,与大盘恒生指数.HSI重挫5.66%相符.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。