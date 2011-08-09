〔中港个股〕中国远洋预计上半年将录得亏损,因燃油价格高企

路透香港8月9日电----中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)周二发布盈利预警称,2011年6月底的上半年将录得亏损,主要是因为国际航运市场低迷以及燃油价格长期处于高位所致.

中国远洋是在联交所发布上述公告.该公司今年首季即宣告转盈为亏,净亏损为5.03亿元人民币,每股亏损0.05元,因运力供应过剩拖累运费下滑.[ID:nCH0107538]

中国远洋去年中期扭亏,净赚了34.5亿元人民币.[ID:nCH0078074]

公司H股今日收在4.14港元,大跌5.26%,与大盘恒生指数.HSI重挫5.66%相符.(完)

浏览中国远洋其他新闻,请点选[1919.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)