《香港报摘》--经济日报8月10日

* 要闻版头条:

--美国联邦储备局(FED)结束今年第五次议息会议,宣布维持联邦基金利率在0至0.25厘区间不变,但明确指出以现时经济情况而言,包括资源使用率处于低水平,以及中期通胀前景受压,令异常低息率政策仍会维持至最少2013年年中.

* 其他:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)原定最快下半年推出的散户黑池StockMax,在政府及监管机构高度关注及经纪团体围堵下,终修订适用客户范围,初期仅容许机构及专业投资者参与.消息指,监管机构特别关注汇丰会否因技术所限,令散户买卖盘滞留于系统内,或损客户利益.

--环球金融市场动荡,市场避险情绪升温,促使金价屡创新高.摩根大通大幅调高年底金价预测至2,500美元,较昨天创出的1,780美元新高再有四成升幅.市场普遍认为,1,800大关可望于日内攻破.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.