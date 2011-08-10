《香港报摘》--信报8月10日

* 头版头条:

--美国主权评级下调触发的全球大跌市昨天似乎有喘定迹象,周一跌逾5%的美股昨天中段明显反弹,但在联储局公布了议息决定後,美股反复回落,一度倒跌.

* 其他:

--环球股市动荡,希腊、南韩宣布禁止沽空,台湾政府更入市阻止跌势,香港虽没有跟随,但特区政府已启动内部紧急协调机制.据悉,当局的关注重点是维持市场秩序,确保公平运作,而目前的情况有别于1998年被国际炒家狙击时,因此现阶段政府不会入市.另外,期货交易所再上调多个期货合约的最低按金水平.

--股市下跌,部分资金外流,港元兑美元昨天一度跌穿7.81水平,为2008年8月初以来近三年低位.金管局指出,若市场避险情绪升温,可能会有资金流出亦属正常,但香港市场一直运作正常,相信市场有能力应付波动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.