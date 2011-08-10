《香港报摘》--信报8月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国主权评级下调触发的全球大跌市昨天似乎有喘定迹象,周一跌逾5%的美股昨天中段明显反弹,但在联储局公布了议息决定後,美股反复回落,一度倒跌.
* 其他:
--环球股市动荡,希腊、南韩宣布禁止沽空,台湾政府更入市阻止跌势,香港虽没有跟随,但特区政府已启动内部紧急协调机制.据悉,当局的关注重点是维持市场秩序,确保公平运作,而目前的情况有别于1998年被国际炒家狙击时,因此现阶段政府不会入市.另外,期货交易所再上调多个期货合约的最低按金水平.
--股市下跌,部分资金外流,港元兑美元昨天一度跌穿7.81水平,为2008年8月初以来近三年低位.金管局指出,若市场避险情绪升温,可能会有资金流出亦属正常,但香港市场一直运作正常,相信市场有能力应付波动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。