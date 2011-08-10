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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月10日

路透香港8月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.806港元HKD=)

美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策声明中发出的经济信号.

道琼工业指数.DJI大涨429.92点,或3.98%,报11,239.77点;标准普尔500指数.SPX攀升53.07点,或4.74%,报1,172.53点.Nasdaq指数.IXIC劲扬124.83点,或5.29%,报2,482.52点.[ID:nCN1888687]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 189.230 4.18 222543 14.771 7.82

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 18.740 9.72 403107 5.851 5.05

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 46.250 3.19 1275124 72.206 4.34

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.080 3.28 421928 22.419 5.75

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.880 1.51 351397 9.826 6.23

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.190 3.69 241899 6.884 6.73

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.920 4.90 1769983 70.129 5.62

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.900 8.52 145855 4.754 5.41

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.350 2.86 1495455 14.324 6.26

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 32.690 5.62 264471 25.518 6.32

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.170 3.56 180196 3.351 0.32

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 30.160 7.45 55745 4.709 7.01

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 22.380 13.89 34702 1.747 -48.16

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 10.00 183762 0.395 3.94

--整理 陈敏

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