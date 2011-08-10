《香港报摘》--其他报纸重要消息8月10日

* 明报

--李嘉诚于上周五(5日)按每股平均价112.143港元,入市增持40万股长江实业(0001.HK),涉资约4,485.72万港元,持好仓微增至42.62%;自年初至今共七次入市增持长实,合共买入124.3万股,涉资约1.38亿港元.(B02)

--体育用品361度国际(1361.HK)宣布,其2012年春夏季订货会的订单总金额按年增长23%.(B07)

* 星岛日报

--受内地限购令拓展至二三线城市影响,恒大(3333.HK)公布,7月合约销售额86.8亿元人民币,较去年同期增长70%,但较6月只增1.1%,平均合约售价则跌7%;该公司表示相信9月销售业绩会转好.(B04)

* 苹果日报

--华能国际(0902.HK)(600011.SS)公布截至6月底止中期业绩,半年纯利11.31亿元人民币,按年跌41.48%,每股盈利0.08元,不派息.(B09)

--港机工程(0044.HK)公布,上半年纯利增25.7%至4.25亿港元,期内营业额25.44亿港元,按年增长24.2%.(B09)

* 东方日报

--金融市场明显波动,监管机构加强风险管理.香港交易所(0388.HK)两日内两度调高国指期货按金,累积加幅达43.5%,并调高恒指期货按金25%.港交所又致函全港上市公司,需及时披露对本身财务状况的重大影响.(B04)

--华润电力(0836.HK)公布,7月份售电量达1,053.72万兆瓦,较去年同期上升13.6%.今年首七个月累计售电量达6,432.84万兆瓦,同比上升22.3%.(B06)

* 文汇报

--星展财资市场部董事总经理梁德立表示,该行今年人民币贷款已录得双位数增长,主要来自内地企业用于贸易融资,应付本身需求.他又指,内地企业因自身贸易需求,故借取人民币以防汇率风险,比如近期的美债危机令美汇极波动.(B02)

--有线宽频(1097.HK)宣布,上半年亏损5,500万港元,但已较去年同期少蚀62%,每股亏损亦减少62.5%至0.027元.(B03)

--中国中煤(1898.HK)(601898.SS)宣布,已订立分立协议,旗下50%股权的子公司华晋焦煤将采取派生分立的方式分为两家公司,分别为华晋焦煤及由王家岭板块资产分立出来的中煤华晋能源.分立完成後,山西中煤华晋能源(筹)及华晋焦煤的注册资本将分别为16.24亿元人民币及5.2亿元人民币.(B03)

* 大公报

--美高梅中国(2282.HK)公布,根据控股股东美高梅国际酒店集团(MRI)的财务业绩,按照美国公认会计原则,美高梅中国上半年转亏为盈,赚约1.14亿美元(约8.9亿港元),收入净额按年增长98%至98.6亿港元.(B01)

--建设银行(0939.HK)(601939.SS)小企业业务部主要负责人余江表示,今年上半年,该行中小企业贷款占到全部新增贷款的68%,三年间累计为超过13万户小企业发放1.4万亿元人民币贷款.(B10)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.