〔港报社评〕迎战再衰退,环球需紧急峰会--经济日报8月10日

在美股前晚急挫拖累下,全球股市昨如坐过山车,更进入技术性熊市.股市後向关键是全球经济,各国领袖须紧急召开峰会,协调推出刺激经济、稳定信心的政策,如此才有望挽全球经济于再陷衰退的狂澜.救经济黔驴技,独力难脱困境.港股恒指较今年4月高位已挫逾20%,技术上已进熊市,但不只港股,据MSCI环球指数,全球已熊踪处处.各国昨急思对策,如南韩暂禁沽空、澳洲考虑紧急减息等,但恐无多大成效.

究其实,金融市场不但对美欧以至全球经济缺乏信心,对各国政府能否力挽狂澜,更缺信心.其一,2008年金融海啸至今,各国可谓政策尽出,但都没收显效,经济危机反不断加深.其二,美欧近期再衰退风险暴现,各国领袖纷纷发言,如美国总统奥巴马前晚再强调美债稳健,但没有提出具体、可信的挽救危机方案,无法稳住市场、消费者与企业信心.他发言後,美股跌势反加剧.现时已不能再靠各国各自推政策,令全球经济脱困,各国有需要像2008年金融海啸时般,以高度危机感齐集一起,协调并推出救急措施,望以齐心合力之势,赢取各界信心.

至于具体救急措施,至少应有两方面.其一,现时不像2008年金融海啸爆发之时,全球缺乏资金,相反,企业累积大量现金,如据标普统计,美国大企业合共持有多达9,600亿美元现金,较2007年底时多58%;经济较佳国家如德国、中国及新兴国家,其消费者亦有较宽裕资金.各国政府应协调推出包括税务优惠的政策,促进投资与消费,启动良性循环带动经济.时间换取空间,先解眼前危机.其二,若美欧各国政府一同紧缩,只会加速全球陷入再衰退,惟今之计,是除了债务危国如希腊等外,其他情况较许可的国家包括美国,应在各国协调、监察、支持下,推出短期增加开支刺激经济,中期才大力削赤的可行、可信方案,以时间换取空间,先解救眼前危机,而非对困境落井下石.环球再衰退风险急,非各国单打独斗可力挽,各国需具对抗金融海啸般的团结与危机感,合力赢取公众信心,解决危机.(A08)