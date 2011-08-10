〔港报社评〕危机之下卖地,加剧调整步伐--信报8月10日

美国主权评级下调所引发的市场激变风险,迄今仍笼罩全球,并催生了环球股灾.港股昨天再暴泻逾1,100点,两日之间,指数跌近2,000点,熊市临头忧虑蔓延.在全球金融市场动盪不安的恶劣环境下,港府昨天举行今年第4次卖地,地皮只能以底价成交,拍卖气氛冷淡,成交价远低于市场预期,难免加速楼市短期调整的步伐,并推高市场中长期正常调整的扭曲风险.在全球经济衰退风险上升的阴霾下,港府如期卖地,沙田九肚山地皮以拍卖开价55亿港元成交.在目前需要步步为营的投资环境下,低价成交实属意料中事.

如今随着银行加息、港府不断出招压抑楼价升势,并在社会强烈要求复建居屋的压力下,修订整体房屋政策,楼价未来的变化显得相当敏感,因而更需要审慎的应对,避免触发矫枉过正调整所造成的偏差,损害到实体经济的运行.从美国房地产目前一蹶不振的情况看,地产沫泡急速爆破,所殃及与地产物业相关一连串产业链的萎缩,牵连很大;物业按揭贷款在过去狂热阶段的扩张,在货币乘数效应下于调整期的金融收缩也更为剧烈.

面对全球经济和环球金融市场风险激增,股市与楼市双双急跌,香港财政司司长昨天表示,香港有能力抵御外来的波动,向市场派发”定心丸”.然而,昨天卖地结果对楼价造成的市场心理影响,无疑令香港楼价的升值预期继续降温;在危机四伏,金融市场充满动盪之下的不利卖地结果,势必令市场短期调整的步伐加剧,急遽的变动干扰,也增加扭曲中长期正常调整的风险.(P02)