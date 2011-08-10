〔港报社评〕资金大转移,救市是共识--文汇报8月10日

美国主权信用评级被调低後,道指周一现恐慌性抛售,导致昨日亚太股市继续崩盘,港股一度跌逾1,600点.美国信用评级下调的客观後果,是大量资金由新兴国家及欧洲市场回流至美债避险,而美国的债务压力也因为美债缩水而大为减轻.这一轮全球性的资金及财富转移,对美国利大于弊,过程中也将令环球股市出现巨大波动,直至资金完成转移後市况才可望回稳.不过,尽管国际社会对量化宽松政策有很大的争议,但目前救市已成全球共识,美国也很大机会推出三轮量化宽松,为股市带来支持.而港股有背靠内地优势,前景仍然向好,投资者不宜过分悲观.

港股昨日急泻,一是美国信用评级下调所引发的恐慌性抛售;二是中国7月份通胀的升幅再超出预期,市场担心内地再度加息或上调存款准备金率;三是卖地成绩差,令港股三面受压.信用评级下降对美国是利大于弊.全球股市哀鸿遍野,相比下来美股的调整不是太大.全球股市大跌再次凸显美债的避险功能,将全球的资金都急急抽回美国市场,解决了美国二轮量化宽松令大量资金流至新兴市场的局面.同时,近年美国债务危机不断扩大,但通过开源或节流来灭赤对美国都是”不可能的任务”,但美债缩水却变相令美国的债务负担平白减轻了不少,达到赖债的目的.不论从哪个角度看,美国都是最大赢家.

在这一轮资金转移的过程中,环球股市难免会出现大幅波动,投资者必须有心理准备.然而,各国都不会坐视金融危机再次出现,而欧美实体经济仍未摆脱衰退泥潭,也将促使各国继续推出救市措施,稳定市场信心.虽然市场担心美国再推第三轮量化宽松会令债务雪上加霜,并且刺激恶性通胀,但在两害取其轻之下,都会认同应及早出台以免金融市场再受冲击,这对股市有提振作用.港股基础稳健,有背靠中国市场的优势,能够受惠新兴市场快速增长的红利,从近日公布的业绩也显示企业盈利持续改善,相信当市况喘定後,港股及其他新兴市场仍然是资金投资的首选,所以,投资者不用过于恐慌.(A06)