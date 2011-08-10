〔港报社评〕按原定计划推售土地以适当供应稳定楼市--明报8月10日

港府拍卖九肚山一幅住宅用地,发展商只承价一次,即以港府开价55亿港元成交,全无竞投气氛,反映外围经济环境与连日股市暴跌,使发展商对後市取态谨慎.不过,这次卖地结果有特定背景因素,并未反映楼市的真实供求情况,香港财政司长曾俊华表示卖地会继续进行,是恰当做法.香港行政长官曾荫权10月在施政报告提出土地房屋供应短中长期策略,协助夹心阶层置业安居等部署,也不应改变,以供应稳定达至楼市健康平稳发展的目标.

港府的土地房屋政策,不应该因为这次卖地缺乏竞投气氛而改变,并须留意以下3点:(1)应该密切注意中国内地人士来港置业的额外需要,因应实况调整供应,以免扭曲楼市,推高楼价;(2)港府应该继续季度卖地情况,使发展商、公众掌握同等信息,知所调节.(3)港府应该就香港土地房屋供求,开展长中短期规划,公告周知,按序施行,让市民知道香府有决心循供求达至基本平衡,建立一个稳定健康的楼市.

近年夹心阶层的居住困境,因为土地政策失误而更形突显,导致民怨甚大,两个月前,曾荫权幡然觉悟,答允考虑以政策措施,协助夹心阶层置业,虽然後知後觉,总算是积极发展,今次股市暴跌、或是楼市出现调整,这个承诺都不应该改变.市民期望今年10月曾荫权发表的最後一份施政报告,就处理土地房屋问题,提出一个有愿景、有步骤、可操作的政策框架,让明年7月1日的新任特首和港府,可以省回一些时间,尽快推动政策,使市民看到安居的曙光.(A06)