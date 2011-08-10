〔港报社评〕股市三鬼拍门,防损民生--星岛日报8月10日

香港股市一连数天随同外围坐过山车,昨日波幅尤大,短短数小时已经蒸发了9,000亿港元的纸上财富.欧洲股市尾段和美国股市初段有所回稳,期待美国联邦储备局议息会议後可安抚民心.港人在股场上已经历尽风浪,最须留意的是股市波动及其背後因素对实体经济民生的影响.

股市弥漫的负面气氛,扩散至楼市.昨日沙田九肚山豪宅地皮拍卖,重现9年前的”一口价”成交.55亿港元的底价,比市场最保守的预期70亿港元还要低.”面粉”价水平低得连发展商也感意外,3年後制成”面包”,售价就算低过现时沙田一带的豪宅新楼价,都能够有盈利.三大因素中的香港因素是楼市,昨日的卖地成绩为股市雪上加霜,原因包括地皮本身的发展限制、同区供应、其他地王招标等因素.香港二手楼市成交已经萎缩了一阵子,业主不大肯减价,准买家又期待楼价回落.沙田卖地後,多区出现业主”投降”减价出售的个案.港府须密切留意,昨日的卖地结果是标志楼市进入转角点,还是只属发展商口中的”健康调整”,在维持稳定的土地供应时,亦因应市况作出微调,令楼市”软着陆”.

中国水喉影响大外围方面,欧美国债和经济问题继续波谲云诡.昨日欧洲和美国股市初段有所回稳,期待美国联邦储备局议息後可安定民心.不过,即使有短期回稳,有关紧缩开支的争议不绝,双底衰退的阴影难除,会持续困扰全球市场.香港政府要密切监察,做好防御工事,避免国际大鳄变招重演亚洲金融风暴期间对香港的伤害.至于中国通胀,部分经济学者本来预期会有所回落,现在只能把回落日期一再推迟,最新估计是到今年最後一季.食品价格之外,欧美会否再”放水救市”而推高全球通胀,成为新的隐忧,这将进一步推迟中央紧缩政策转向的日期.

现时香港楼市和消费对中国人的倚赖程度比以前高.中国通胀对香港物价的影响固然值得留意,各有关方面还须评估中国政府为控制通胀紧缩银根,对中国内地人来港买楼、买名牌货和其他消费的影响,拟备对应之道.(A06)