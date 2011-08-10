〔港报财经评论〕玩笨猪跳做好安全措施--信报8月10日

玩笨猪跳做好安全措施 /陆文

美股上日跌幅较预期大,美元偏强与美债吸引力不减,反映美股下跌与主权评级下调至AA+关系不大,是投资者对全球政府无法解决财赤及债务问题的信心危机,资金避险作情绪式抛售.港股开市大幅下跌至18,868点低位,中段反弹至20,158.55,收市前因欧市不振再下试低位,收报19,330.7,全日跌幅5.66%,交投达1,169亿港元的高水平,这类即日笨猪跳反映情绪虚怯,短期大市出现多次大上大落机会大,稳健投资者要待恒指出现高低脚及跌市交投缩减的讯号後,才可确认底部形成,增持40%资金入市应严定以18,000点止蚀作为安全网.

大市跌至现水平,对有意增持股票投资比重者,应多集中留意香港经济相关的板块,特别是外围欧美和中国内地存着太多难测变数,令涉及出口贸易以至商品价格,甚至金融机构及海外服务业均易受欧债与美国政经因素影响.反之,香港一批如消费及收租股,除受惠人民币升值及自由行活动持续,美元弱势及本土储蓄率高也提供盈利保障,其馀中国内地消费相关股份依然可逢低吸纳,一些政策相关受惠股在回吐至某水平亦有留意价值,因5月、6月份不少股份已”去泡沫化”.今年中国内地在货币收紧下令企业盈利见放缓,7月中国内地CPI及PPI高企,其他如固定资产投资及生产环节数据均放缓,导致不少中资股在面对融资问题加剧下,盈利有进一步下调之虞,早前已指出企业管理层中期业绩中对行业展望具参考价值,近日所见,大部分涉足海外者均持审慎态度,只有内需股较乐观.

值得一谈的是,目前不少小投资者持现金水平较基金为高,主要是基金面对投资环境较坏下有赎回压力,令其原本持近20%相对安全的现金水平亦嫌不足,难成为近日跌市入货主角.反之,一般小投资者在5月、6月个股表现低迷下乏入市意欲,持现金水平较多,成为短期趁低吸纳主力,当然,其力量较对冲基金及大鳄比下来,面对目前市况难测,一般投资者可以短线投机或中长线吸纳持有为主,前者主要是炒建议下的上落波幅,但要面对的短期风险较大,除了贴市及对个股实力与走势有分析能力,在投入资金比重亦上也要特别留意,重磅股以相关衍生工具为辅助杠杆化,掌握上车与落车时机,严定止蚀保本.(P28)

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拆仓潮推低澳纽元 /苏子

环球股市出现股灾,市场动盪不安,并出现恐慌性抛售,投资气氛明显转劣,并且导致利差交易市场出现大规模的拆仓潮,结果令澳元及纽元两只深受利差交易资金追捧的货币,在昨天亚洲一度出现暴跌情况,澳元兑美元一度自上日的1.0190收市水平跌破”一算”心理关口,最低曾见0.9924水平.至于纽元兑美元则自上日的0.8195收市水平跌破0.80心理关口,一度低见0.7959水平才能止跌回升.反而昨天亚洲市欧罗兑美元的表现却相对稳定,昨天汇价跌至1.4160水平附近已见甚强的承接力,未见跟随环球股市的大弱势与澳元及纽元的暴挫而失守上日的1.4128低位,欧罗兑美元更已自亚洲市的1.4149低位回升逾百点子至1.4288高位,略为突破20天SMA的1.4267阻力.

由于欧罗区与美国同受债务危机所影响,故欧罗及美元均欠缺买入持有的理据,这令欧罗兑美元即使在全球金融市场呈现风云变色的情况下,可以继续保持区间上落的局面,并使昨天欧罗在亚洲市的表现较澳元及纽元为佳.昨天黄金及瑞郎则继续受到避险资金追捧再创新高,日圆则因市场担心日本央行可能入市干预,虽有避险资金追捧,然而升势较为失色.昨天美元兑日圆略为跌破77关口,低位仅见76.94便已止跌回稳,未见跟随美元兑瑞郎的大弱势显着下挫,下试76.25历史低位.由于美汇指数成分中,欧罗占近60%,而且又不包括澳元及纽元.然而,目前欧罗兑美元呈现区间上落的局面,欠缺明显趋势,而近日澳元兑美元及纽元兑美元却因利差交易拆仓而明显下挫,这使美汇指数未能反映美元整体的实况表现,令参考价值大降.简言之,美汇指数只是反映欧罗的表现.

目前若以金价、瑞郎及日圆兑美元的表现来看美元的走势,美元正处于大型单边跌市里运行.若以澳元、纽元以至加元兑美元的表现来看美元的走势,则美元正处于反弹浪里运行,美元的表现并不差.但再以欧罗及英镑这两只传统汇市炒家特别锺情的货币来看,其兑美元的表现却使不少投资者看不清美元的方向.故美元兑各主要货币可说是个别发展,有升有跌有上有落.至于美元的整体走势究竟是上升还是下跌,美元的整体走势其实甚为险峻,下跌机会较高.试想想,若不是近日澳元、纽元及加元因利差交易拆仓而下跌,这些货币兑美元肯定仍然保持偏强的势头.至于欧罗及英镑,欧罗兑美元在是次环球股灾中表现偏强,并未能下破1.40心理关口.至于英镑兑美元则一直守稳在100天SMA支持以上,表现尚算稳定,故欧罗兑美元及英镑兑美元虽然陷入区间上落,暂时方向不明,但由于汇价在低位却有不俗的承接力,反映这些货币兑美元的下跌动力并不大.即美元兑欧罗及英镑的表现正处于岌岌可危的阶段中.故倾向,後市美元的整体走势,较大机会向下作出重大突破.(P30)