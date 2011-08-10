〔港报财经评论〕股市烽烟起,留意反弹力--经济日报8月10日

股市烽烟起,留意反弹力 /林瑞芬

美股下跌确是有点自作自受,奈何由于其急跌触发全球性风暴,世界各地在初段时刻,无一可独善其身.在目前非常时刻、投资者信心不足下,只能寄望政府的”神圣之手”扶一把,而昨日亚太区就相继出现这只手,以自保为上.面对欧美的政、经、股形势近日急剧变化之中,中国在通胀率高企及地方债下,应对政策空间不及2009年般强,但也没有急剧恶化的可能性.就昨日公布的CPI及PPI同比续升,市场普遍认为已接近高峰期,再冲高之空间有限,如穆迪、野村、花旗、美银美林认为通胀数字即将见顶.

港股在外围火头处处燃起下,走出过山车走势,成全球赌友聚脚点,已不是普通小投资者所能轻易应对.在目前风头火势下,宜用心观察为主,但观的又是甚麽?观的就是市场的买卖力,当外围因素一团糟,普通小投资者难理解拆局,最容易莫过于直接从市场发展取得信息,观察跌下来之反弹力.以周一从低位反弹500点计,昨日一度反弹逾千点又比周一进步了,当然,最终以收市为准,收市最终未能收窄跌幅,反映了欧美股市周二形势仍然严峻,又要打个折扣.总结港股昨日成交额1,169亿港元,沽空金额为121亿港元,沽空比率进一步抽升至10.35%.技术走势上,恒指自上周跌破升轨,进一步考验2009年下半年至2010年上半年所筑密集支持区,低见18,868点,最终以19,337点收市.合理值或近19,000点,但在非常时期,若要准备意料之外的淡势,那後市或再失19,000关并破底见18,868点,更进一步考验的将会是近17,000点左右.

今次全球金融危机与2008年确实有点不同,私企资金紧张可直接向经济体注入更多资金,遏止债息上升以平息危机.然而,现在市场不是没有资金,而是私企对前途没信心而不加投资,形成恶性循环.(010)

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国指六连跌, 内银PB急降 /余少文

中国移动(0941.HK)又跌穿70港元,加上中国海洋石油(0883.HK)受油价急跌拖累而下跌,令红筹指数全日跌162点或4.2%,收报3,712点,成交额115亿港元,连跌六日共跌601点或13.9%,相比国指连跌六日共跌2,114点或16.9%,已经是跌得少.至于国企沽空数目,前日升至100只後,昨日再升至102只新高,差不多可以被沽空的H股都被沽空,似乎国指短期压力仍不少.虽然国指”六连跌”,但投资者如有印象,早前曾提出国指今年似营造大型头肩底形态,量度目标约10,000点至10,200点,指数昨日低见10,158点便反弹,加上10,000点是心理支持位,以及指数6日急跌超过2,100点,技术上亦有超卖现象,都有助国指反弹.至于国指2007年高见20,609点後,开始下跌至2008年低位4,792点以来,都未试过连跌四个月,而国指由6月开始下跌,相信8月也难扭转跌势,故寄望9月有似样的反弹.

国指跌至10,000点,按彭博预测PE为8.2倍,即使打八折计数也有9倍,吸引与否当然见仁见智.内银股作为重灾区,昨日跌幅介乎2.8%-7.4%不等,但见九行平均往绩市帐率降至1.47倍,今年预测PB更降至1.25倍,当中见到中行往绩PB降至不足1.1倍,其次是中信银行(0998.HK)的1.1倍.如看今年预测数字,则信行预测PB为0.93倍,中行则为0.95倍,相信业绩放缓、融资忧虑的问题都已在股价反映出来.

当然,内银股PB虽低,不代表股价不会继续跌,但认为国指跌至10,000点水平,已见吸引,应该开始分段入市.初步目标为PB最低的中行,今日会在跌穿3港元买入4,000股,待股价跌至2.4港元和2.2港元再分别吸纳3,000股.因为中行在2008年底至2009年曾跌穿2港元,2008年低见1.63港元,较2008年第三季每股NAV折让20%,便立即反弹.以及在2009年初在1.75港元水平横行,当时较NAV折让14%.中行目前每股NAV2.4元人民币,故以1倍PB、14%折让和20%折让作为买入指标.(008)