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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 09:35 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘劲升3.4%,追随美股涨势

路透香港8月10日电---港股周三追随美股上涨开高,此前美国联邦储备 理事会(FED)宣布再维持两年趋近零的指标利率.指数的任何上涨走势都可能被空头回补操作放大.

恒生指数.HSI开高3.4%,报19,993.78点,恒生国企指数.HSCE开高3.85%,报10,827.53点.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

--编译 ;审校

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