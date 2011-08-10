〔香港热股〕中国海外早盘大涨逾7%,中期核心利润增幅优于预期

路透香港8月10日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)周三早盘大涨逾7%.该公司上日公布了较预期优的中期业绩,早盘表现远胜于大盘指数.

本地时间上午9:26时,中国海外扬升7.41%至17.1港元,至昨日收盘一个月来小跌5.96%;大盘恒生指数.HSI继昨日重挫5.66%,早盘反弹了3.43%.

中国海外昨日表示,上半年扣除投资物业重估收益後的核心利润为58.2亿港元,按年大增50.5%,优于路透综合三名分析师平均预测的51亿港元.同时,公司又增加派息,中期息每股0.13港元,去年同期为0.1港元. [ID:nCH0072135]

美联储周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动[ID:nCN1888763].带动美股上扬,今早亚洲股市也同涨庆贺. (完)

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