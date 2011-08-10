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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 09:45 BJT

〔表格〕中国华能国际电力中期净利按年跌41%,优于市场预期

路透香港8月10日电---华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年6月30日为止的六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.08 0.16

中期股息(元) 无 无

净利 1,131 1,932

营业额 64,054 48,854

注:华能国际为中国最大的发电商.根据汤森路透综合4名分析师预测,上半年净利为9.95亿元人民币.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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