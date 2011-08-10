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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 13:32 BJT

〔表格〕香港国泰航空2011年中期净利跌近六成,为28.08亿港元

路透香港8月10日电---香港国泰航空有限公司(0293.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的半年内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　 　　　 　 　2011年度中期 2010年度中期　　

每股盈利(港元)　 0.714 1.739

每股股息(港元) 0.18 0.33

净利 2,808 6,840

营业额　 46,791 41,337

暂停股份过户日期 9月9日

发放股息日期 10月3日

注:国泰航空为香港主要的航空公司,主要股东包括太古股份(0019.HK)及中国国航(0753.HK).分析师对国泰航空上半年净利的预估平均值为15亿港元.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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