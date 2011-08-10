〔表格〕香港国泰航空2011年中期净利跌近六成,为28.08亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月10日电---香港国泰航空有限公司(0293.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的半年内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度中期
每股盈利(港元) 0.714 1.739
每股股息(港元) 0.18 0.33
净利 2,808 6,840
营业额 46,791 41,337
暂停股份过户日期 9月9日
发放股息日期 10月3日
注:国泰航空为香港主要的航空公司,主要股东包括太古股份(0019.HK)及中国国航(0753.HK).分析师对国泰航空上半年净利的预估平均值为15亿港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。