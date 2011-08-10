〔投行观点〕瑞信将MSCI除日本外亚洲股指目标降12%,惟认为估值吸引

路透香港8月10日电---投行瑞信的报告称,将MSCI除日本外亚洲股指.dMIAX00000PUS今年底目标调低12%,惟认为估值吸引.而该目标亦较目前现价有16%潜在上涨空间.

瑞信将MSCI除日本外亚洲股指今年底目标由650点降至575点,主要受美国经济环境影响.该行将下半年美国实质经济增长预测调低至1-2%.

美国被标准普尔降级後,亚太股市连日急挫,MSCI除日本外亚洲股指周二收报494.726点.

报告指出,亚太股票的市帐率跌至1.61倍,虽然明显高于2001年美国恐怖袭击以及1998年和2008年的金融风暴时最低的1.4倍及1.2倍,但股本回报率上升而负债比率下降,反映出资产质素改善,因此现水平估值吸引.

报告以七大准则,分别是股价年内高位回落幅度、低市盈率、低市帐率、高收益率、高股本回报、三个月盈利预测获调升以及获瑞信"优于大市"评级,而列出25支首选股.

其中包括在香港挂牌的建行(0939.HK)、长实(0001.HK)、工行(1398.HK)、和黄0013.HK、中石化(0386.HK)、俄铝(0486.HK)、中国神华(1088.HK)、新鸿基地产(0016.HK).(完)