〔表格〕港交所2011年中期净利按年升14%至25.84亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月10日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三宣布,截至2011年6月底止中期业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(港元) 2.4 2.1
中期股息(港元) 2.16 1.89
净利 2,584 2,258
收入及其他收益 3,972 3,454
平均每日成交额(十亿港元) 73.6 63.8
截止过户日期 8月26-30日
派发股息日期 10月6日左右
注:港交所经营香港股票交易所及期货交易所.(完)
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--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。