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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 14:26 BJT

〔表格〕港交所2011年中期净利按年升14%至25.84亿港元

路透香港8月10日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三宣布,截至2011年6月底止中期业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元)　 2.4 2.1

中期股息(港元) 2.16 1.89

净利 2,584 2,258

收入及其他收益 3,972 3,454

平均每日成交额(十亿港元) 73.6 63.8

截止过户日期 8月26-30日

派发股息日期 10月6日左右

注:港交所经营香港股票交易所及期货交易所.(完)

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--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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