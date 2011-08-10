〔中国个股〕万科目前没有资本市场融资计划--总裁

路透香港8月10日电---中国大型房地产商--万科企业(000002.SZ)200002.SZ周三称,目前没有资本市场融资计划.

该公司稍早宣布,上半年的净利为29.8亿元人民币,同比升5.9%,增速较首季的7%进一步放慢.期内结算面积同比减少逾8%.但公司表示,由于今年竣工集中于第四季,料全年结算量同比增幅将明显高于上半年.[ID:nCN1885141](完)