〔中国个股〕万科目前没有资本市场融资计划--总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月10日电---中国大型房地产商--万科企业(000002.SZ)200002.SZ周三称,目前没有资本市场融资计划.
该公司稍早宣布,上半年的净利为29.8亿元人民币,同比升5.9%,增速较首季的7%进一步放慢.期内结算面积同比减少逾8%.但公司表示,由于今年竣工集中于第四季,料全年结算量同比增幅将明显高于上半年.[ID:nCN1885141](完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选