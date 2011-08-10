〔港股业绩〕国泰航空中期净利跌近六成,受累燃油成本上涨

路透香港8月10日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)周三公布,上半年的净利按年下滑59%,受累燃油成本上升.

截至6月底止半年,国泰航空的净利为28.08亿港元,较去年同期68.4亿港元为低,因去年中期业绩包括了出售港机工程(0044.HK)股权予母公司太古(0019.HK)而录得的21.7亿港元收益.

但这家香港主要航空公司的中期业绩则较路透综合四名分析师平均预测的15亿港元为高.

国泰航空及其附属港龙航空于上半年的载客量达1,317.6万人次,按年增长1.7%.惟运力升幅较大,致载客率下调4.7个百分点至79.3%.[ID:nCH0068525]

公布业绩前,国泰航空早盘收低0.49%,报16.2港元,港股则反弹3.27%.今年以来,该股累计下跌逾24%,表现差过大市恒生指数.HSI逾13%的跌幅. (完)

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