〔港股业绩〕港交所第二季净利按年升19%,符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月10日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)周三宣布,2011年第二季净利按年升19%,符合市场预期,受益于市场交投畅旺.
港交所第二季净利为13.46亿港元.此前,路透综合七位分析师预期的期内净利为13亿港元.
截至今年6月底,港交所上半年净利为25.84亿港元,按年升14%.
公布业绩前,港交所早盘收高2.47%至141港元;大盘恒生指数.HSI亦上涨3.27%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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