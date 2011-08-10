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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 12:59 BJT

〔港股业绩〕港交所第二季净利按年升19%,符合市场预期

路透香港8月10日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)周三宣布,2011年第二季净利按年升19%,符合市场预期,受益于市场交投畅旺.

港交所第二季净利为13.46亿港元.此前,路透综合七位分析师预期的期内净利为13亿港元.

截至今年6月底,港交所上半年净利为25.84亿港元,按年升14%.

公布业绩前,港交所早盘收高2.47%至141港元;大盘恒生指数.HSI亦上涨3.27%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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