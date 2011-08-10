〔港股业绩〕国泰航空中期净利跌近六成惟胜预期,行业前景满挑战(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 国泰中期净利为28.08亿港元,优于预期

* 汇兑收益部份抵销燃油成本上涨影响

* 期内燃油成本大增近半

* 油价高企、经济未明朗,行业充满挑战

路透香港8月10日电---受累燃油成本上涨,加上运力扩充後需求未能跟上,令到以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)上半年净利下滑近六成,惟仍胜过市场预期;管理层预计,今年的市场环境将充满挑战.

但国泰同时表示会继续扩充机队,宣布购买四架777-300ER飞机及八架波音777-200F型货机,基本价格为32.82亿美元.该等飞机将主要服务北美洲及欧洲的长途航点.

"管理因油价高企及波动而带来的相关风险,是公司的重大挑战."国泰航空主席白纪图在业绩声明中称.

"现时燃油价格高企、经济情况未见明朗,正正提醒我们行业充满挑战...,因此我们必须继续审慎理财."他说.

国泰航空于周三早盘收市後公布,截至6月底止半年的净利为28.08亿港元,较去年同期的68.4亿港元为低.因去年中期业绩包括了出售港机工程(0044.HK)股权予母公司太古(0019.HK)而录得的21.7亿港元收益.

公司并建议派中期息每股0.18港元,较去年同期的0.33港元减少45.5%.

**汇兑收益部份抵销油价上涨影响**

国泰航空的中期净利较路透综合四名分析师平均预测的15亿港元为高,因期内多种主要营运货币相对港元及美元处于强势,部份抵销了燃油价格上涨的负面影响.

"业绩较预期佳,无论是营收或盈利,表现均算理想,且优于区内对手如新加坡航空."野村证券分析师Jim Wong说."虽然上半年净利跌幅较大,但其去年是特别好的一年."

期内国泰航空的燃油成本(撇除燃油对冲的影响)按年增加64.6亿港元,增幅近五成.

于6月初,国际航空运输协会(IATA)把2011年航空产业获利预估削减一半以上,至40亿美元,大大低于先前预估的86亿美元,受油价高涨和日本、北非及中东情势影响.[ID:nCN1079186]

国泰航空的竞争对手新加坡航空(SIAL.SI)此前公布截至6月底止首季净利按年大跌82%,差过市场预期.

至于国泰航空及其附属港龙航空于上半年的载客量达1,317.6万人次,按年增长1.7%.惟运力升幅较大,致载客率下调4.7个百分点至79.3%.[ID:nCH0068525]上半年该公司增加了15%的货运运力,但同期的货运量则减少4%,因受欧美需求疲弱,以及日本地震影响.

公布业绩前,国泰航空早盘收低0.49%,报16.2港元,港股则反弹3.27%.今年以来,该股累计下跌逾24%,表现差过大市恒生指数.HSI逾13%的跌幅. (完)

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