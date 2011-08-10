〔港股业绩〕港交所第二季净利按年升19%,料环球金融动荡将带来挑战(更新版2)

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* 第二季净利按年升19%,符合市场预期

* 受惠市场交投畅旺,上半年净利25.84亿港元

* 预计未来环球金融市场动荡将带来挑战

* 分析师料下半年上市资源充足且推出人民币IPO

记者 陈敏

路透香港8月10日电---受益于市场交投畅旺,以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)第二季净利按年升19%,符合市场预期.但港交所同时指出,未来环球金融市场动荡将给全球及香港经济发展带来挑战.

该公司第二季录得净利13.46亿港元,高于去年同期的11.31亿港元.路透此前综合七位分析师预期的期内净利为13亿港元.

"港交所的业绩和市场的上下波动密切关联,所以通常你不会预期他的净利有什麽大意外."管理着45亿美元资产的Atlantis Group首席投资官Liu Yang称."股价下跌空间应该有限,因为其业务仍在增长."

港交所称,内地经济日益增长,加上中央政府按照"十二五"(2011-2015年)规划的蓝图支持推动香港作为国际金融中心,为其提供无限机遇;会继续致力吸引更多国际上着重内地业务增长政策的各行业公司到联交所上市.

"环球各地的主要金融问题,如美国经济在通胀不断升温下呈放缓迹象、一家评级机构将美国的信贷评级下调後,美国债务问题更形恶化、欧洲主权债务危机、中东不稳、内地的紧缩政策,以至利率上调所带来的挑战等等,继续令全球及香港的经济发展蒙上阴霾."港交所主席夏佳理在公告中称.

截至今年6月底,港交所上半年净利为25.84亿港元,按年升14%.作为港交所营收关键指标的平均每日成交额约为736亿港元,按年增长15%.

港交所并公布,二季度每股基本盈利为1.25港元,中期股息为每股2.16港元.

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**重重挑战**

港交所在亚洲的竞争对手新交所(SGXL.SI)亦录得优于市场预期的二季度净利,但表示市场活动可能受环球经济波动影响.

环球股市风雨飘摇,已令中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)取消原订本周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO).

"由于美国经济增速放缓,港交所未来将面对更多挑战.但我认为下半年的上市资源仍充足,港交所也会努力推出人民币计价IPO,这是对公司有利的两个因素."法巴分析师Dominic Chan称.

港交所一直致力于推出各种新的人民币计价产品.首只人民币计价的房地产投资信托基金--汇贤(87001.HK)4月成功上市,港交所并计划四季度推出"人证港币交易通",以利便交易市场的人民币计价证券买卖.

港交所股份今年以来累计下滑约20%,同期大盘恒生指数.HSI下跌13.3%.(完)

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