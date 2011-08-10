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公司新闻(中文) | 2011年 8月 10日 星期三 13:58 BJT

〔香港股市〕汇丰等八家公司停牌半天,以让投资者查阅公告讯息

路透香港8月10日电---香港交易所(0388.HK)周三罕见地宣布汇丰(0005.HK)、国泰航空(0293.HK)、港交所(0388.HK)、中国电力(2380.HK)等八家公司停牌,主因港交所系统出现技术问题,因此停牌以让投资者查阅这些公司在中午休市期间发布的具股价敏感性讯息.

联交所一位发言人士向路透作上述表示.(完)

--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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