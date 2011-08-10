《每日盘後综述》中国股市反弹,贸易数据及疲弱美元提振人民币创新高

路透香港8月10日电---中国金融市场周三自前几日的暴跌中全面反弹,因在美联储表露维持低息环境的决心後,投资者风险情绪有所恢复,股市小幅收升,隔夜美元大跌,及国内贸易数据良好,则助推人民币汇价大涨至新高.

中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点,受新兴市场经济稳定增长支撑.海关公布,7月录得贸易顺差为314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元.出口同比增长20.4%,进口同比增22.9%,均高于调查中值.[ID:nCN1889701]

ING分析师PRAKASH SAKPAL认为,出口要比预期强劲得多,表明出口较前月增速大幅加快,这与台湾和韩国的出口数据表现一致.欧美形势发展令市场担心全球经济成长趋缓,但中国的数据将在一定程度上缓和这种忧虑.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动,此举提振股市反弹.投资者仍不确定美联储维持极低利率至2013年中期的承诺,是否足以激励萎靡不振的经济复苏.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指.SSEC受隔夜美股大涨提振小幅收升,显示恐慌情绪过後市场出现超跌反弹,但大盘高开高走後振荡回落,上档套牢压力仍巨大令升幅明显缩减.分析人士指,短线抛压集中涌现,後期大盘料继续在2,500点上方振荡.沪综指收报2,549.176点,上涨23.106点或0.91%,早盘涨幅一度扩大至2.1%.

美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策声明中发出的经济信号.

--汇市:

中国人民币兑美元CNY=CFXS中间价CNY=PBOC报6.4167元,创2005年7月汇改以来新高,即期汇价跳涨,并创出历史新高.美联储再保持近零利率两年承诺,进一步削弱国际美元的吸引力,隔夜美元大跌,及贸易数据良好也,均助推人民币汇价大涨.

美元/澳元周三小升,但是在美联储宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率後,美元的反弹受限.美联储此举料将使美元继续保持利差交易中上选融资货币的地位.

--债市:

中国银行间债市现券收益率基本持稳.交易员表示,虽然国内有抗通胀的现实需要,但政策面或需随欧美经济走势进一步明朗,机构当前倾向于等待观望,现券交投趋清淡.

剩馀期限近五年的固息国债110014券CN110014=CFXS成交居首,收报98.3440元,对应收益率持平于3.8200%.

--黄金:

金价则在亚洲市场持稳,徘徊在前一交易日触及的历史高位每盎司约1,778美元附近.本地时间15:40,现货金XAU=上涨13.29美元至每盎司1,756.69美元,周二时曾触及1,778.29美元的纪录高位.全球股市因忧心美欧债务危机拖累经济成长而暴跌之後,金价三日累计涨幅创下自2008年底金融危机以来最大.

上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX上涨0.3元至361.3元;而期金主要合约SHAUZ1下跌0.68元至361.78元.(完)