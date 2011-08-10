〔香港个股〕港交所称网页故障乃因"非常熟练的黑客入侵"--行政总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月10日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三称,网页的故障是由于非常熟练的黑客入侵.
港交所行政总裁李小加在记者会上表示,"我们目前的评估是这基于外部非常熟练的黑客入侵".
港交所并表示,下半年资本开支预计将上升到5-6亿港元.
稍早港交所称,其网站"披露易"因技术问题服务受到干扰,而未能登载上市公司讯息.为了让所有投资者有充足时间了解相关的股价敏感资讯,有多家公司需于下午停牌,当中包括港交所、汇丰控股(0005.HK)、国泰航空(0293.HK).[ID:nCH0072753]
港交所今日并公布第二季净利按年升19%,符合市场预期;但同时指出,未来环球金融市场动荡将给全球及香港经济发展带来挑战.[ID:nCH0072729]
停牌前,港交所收升2.62%,报141.2港元.过去一个月累计跌逾17%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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