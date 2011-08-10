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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘升逾2%,终结六日连跌

路透香港8月10日电---香港股市周三终止连续六个交易日连续下跌态势,受助于投资人空头回补,加之此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺近零利率政策将至少再维持两年後,全球市场反弹.

恒生指数.HSI收高2.34%,报19,783.67点,恒生国企指数.HSCE收涨1.48%,报10,580.41点.

中国内地股市沪综指.SSEC收高0.91%至2,549.18点,房地产类股领涨,A股成交额连续第三天超过1,000亿人民币.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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