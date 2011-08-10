〔香港股市〕恒生指数收盘升逾2%,终结六日连跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月10日电---香港股市周三终止连续六个交易日连续下跌态势,受助于投资人空头回补,加之此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺近零利率政策将至少再维持两年後,全球市场反弹.
恒生指数.HSI收高2.34%,报19,783.67点,恒生国企指数.HSCE收涨1.48%,报10,580.41点.
中国内地股市沪综指.SSEC收高0.91%至2,549.18点,房地产类股领涨,A股成交额连续第三天超过1,000亿人民币.(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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