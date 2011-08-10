〔香港个股〕国泰航空称景气不明将令三季度货运业务放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月10日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)周三表示,景气不明朗可能令三季度货运业放缓.该公司稍早公布上半年净利下滑近六成且市场环境充满挑战.
国泰航空高层在记者会中作出上述表示.
国泰在早盘收市後公布,受累燃油成本上涨,加上运力扩充後需求未能跟上,截至6月底止半年的净利为28.08亿港元,较去年同期的68.4亿港元为低.因去年中期业绩包括了出售港机工程(0044.HK)股权予母公司太古(0019.HK)而录得的21.7亿港元收益.
公司同时表示,管理因油价高企及波动而带来的相关风险,是公司的重大挑战.[ID:nCH0072721]
不过,因为港交所信息披露技术问题,国泰航空午後暂停买卖.[ID:nCH0072753](完)
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--记者 梁淑芬/李珊珊; 审校 林高丽
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