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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 17:54 BJT

〔表格〕香港澳博控股2011年中期净利按年大增70%,为26.7亿港元

路透香港8月10日电---澳门博彩控股有限公司(0880.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的半年度业绩报告如下(以每百万元港元为单位):

　　　 　 　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元)　 0.486 0.312

每股股息(港元) 0.08 0.05

净利 2,666 1,567

总收益 37,798 26,716

博彩收益 37,534 26,519

截止过户日期 9月6日

发放股息日期 9月21日

注:澳博控股为澳门富商何鸿燊旗下的上市赌业旗舰.(完)

浏览澳博控股相关新闻,请点选[0880.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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