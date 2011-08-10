〔表格〕香港澳博控股2011年中期净利按年大增70%,为26.7亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月10日电---澳门博彩控股有限公司(0880.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的半年度业绩报告如下(以每百万元港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(港元) 0.486 0.312
每股股息(港元) 0.08 0.05
净利 2,666 1,567
总收益 37,798 26,716
博彩收益 37,534 26,519
截止过户日期 9月6日
发放股息日期 9月21日
注:澳博控股为澳门富商何鸿燊旗下的上市赌业旗舰.(完)
浏览澳博控股相关新闻,请点选[0880.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)
--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。