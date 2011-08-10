〔港股业绩〕澳博控股上半年净利大增70%,股价料将高档盘旋(更新版)

* 澳博中期净利大增70%

* 二季度净利较上季衰退,且低于预期

* 基期垫高将令博彩股收益成长力道触顶

* 股价不至于回落,维持高档盘旋

路透香港8月10日电---在澳门博彩收入持续创新高下,澳门最大赌场业者--澳门博彩控股(0880.HK)2011年中期净利大增70%,但逊于市场预估.且分析师认为,随着基期垫高,澳门博彩收益强劲增速料逐渐放缓.

由澳门"赌王"何鸿燊家族持有的澳门博彩控股,在周三收盘後公布,今年6月30日止中期净利为26.7亿港元,按年增长70.1%,此低于市场预期的30亿港元.

澳博第二季净利为12.6亿港元,较第一季的14.07亿减少,亦低于市场预估的16亿港元.

分析师指出,虽然相较于其他地区,中国经济仍稳健,但随着新的娱乐场开设,以及博彩收益的比较基期垫高,澳博在内的博彩股股价上冲力道料不如从前.

凯基证券营运总裁邝民彬说,"博彩收益成长的力道会渐渐peaking(触顶),不会回落,但力道没有那麽强."

"股价也是一样,不会有什麽太大的调整,但是往上的冲的力道没有那麽大,就是在高位徘徊."他说.

澳博控股收高1.45%至18.16港元,涨幅逊于大盘恒指.HSI的2.34%.该股一年来大涨165.9%.

**澳博仍有龙头优势**

不过,邝民彬与其他分析师也认为,在中国经济仍稳健成长下,距离中国市场最近的澳门,仍会继续吸引赌兴勃勃的内地观光客前往一掷千金.

在内地赌客大力支持下,澳门已超越美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.根据澳门政府数据,7月份博彩业收入为242亿澳门元,较上年同期的163亿增加48.4%;而1-7月博彩收入累计达1,483亿澳门元,相当约180亿美元,高于拉斯维加斯去年全年的100亿美元.[ID:nCH0070939]

澳博还公布,公司在澳门娱乐场市占率仍占首位,在整体市场占有率为31.1%,略低于一季度时的31.9%,其中在贵宾赌台收益占全市场的30.1%,在中场赌台收益市占率38.2%(p.2 第三条)

明富环球分析师Mohan Singh指出,澳博继2008年时市占率掉至28%,目前已重回30%以上,摆脱其他竞争者的挑战.市场龙头优势以及博彩行业持续看好,将澳博目标价订在21.2港元,但维持"中性"评级.

澳门现时有六家业者获得博彩营运执照,除了澳博控股外,还有美国上市的新濠博亚娱乐(MPEL.O)、银河娱乐(0027.HK)、金沙集团(LVS.N)的金沙中国(1928.HK)、美高梅(MGM.N)控股的美高梅中国(2282.HK)以及永利渡假村(WYNN.O)的永利澳门(1128.HK)

美银美林上月底发布报告指出,中国经济不至于落入"硬着陆",将确保澳门博彩业持续注入成长活水,2011年澳门博彩总收入(GGR)料按年增长37%;该投行并调高澳博控股在内的六家博彩营运商2011年度未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估,幅度在2-16%之间.[ID:nCH0069961]

澳博控股主席何鸿燊在澳门共经营约20个赌场,包括旗舰赌场--新葡京,还有14家由第三方行销的"卫星赌场".(完)