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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 19:05 BJT

〔表格〕腾讯控股第二季度净利按年升22%,至23.5亿元人民币

路透香港8月10日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股基本盈利(元) 2.863 2.039

每股股息(元) 无 无

净利 5,219.62 3,699.70

营业额 13,077.46 8,895.24

截至2011年6月30日止第二季度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年4-6月 2010年度同期

每股盈利(元) 1.289 1.054

净利 2,349.25 1,916.50

营业额 6,739.04 4,669.18

注:腾讯控股为中国最大的实时在线通讯服务供应商.根据汤森路透I/B/E/S综合分析师预测,其第二季度净利为25.5亿元人民币.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 黄凯

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