〔表格〕腾讯控股第二季度净利按年升22%,至23.5亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月10日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股基本盈利(元) 2.863 2.039
每股股息(元) 无 无
净利 5,219.62 3,699.70
营业额 13,077.46 8,895.24
截至2011年6月30日止第二季度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年4-6月 2010年度同期
每股盈利(元) 1.289 1.054
净利 2,349.25 1,916.50
营业额 6,739.04 4,669.18
注:腾讯控股为中国最大的实时在线通讯服务供应商.根据汤森路透I/B/E/S综合分析师预测,其第二季度净利为25.5亿元人民币.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。